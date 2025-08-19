Нужны ли изотоники, если нет физических нагрузок

Многие спортсмены употребляют изотоники – специальные напитки, предназначенные для восполнения потерь жидкости и электролитов, возникающих во время интенсивных физических нагрузок. Такие напитки не рекомендуются для ежедневного употребления и не подходят для утоления обычной жажды, поясняет Общественная Служба Новостей.

Изотоники созданы для поддержания баланса жидкости и минеральных солей, необходимых для полноценной работы организма. В состав изотоников входят быстрые углеводы, которые обеспечивают организм энергией и улучшают выносливость. Такие напитки помогают поддерживать баланс жидкости и предотвращают обезвоживание.

Однако изотоники содержат значительное количество сахара, что может быть опасно для людей с кариесом и другими стоматологическими проблемами. Частое употребление изотоников может привести к увеличению веса и развитию диабета.

Изотоники не нужны в повседневной жизни, поскольку потребности в них отсутствуют. В обычной обстановке достаточно пить обычную воду, чай или соки.

Спортивный напиток следует употреблять за 20 минут до тренировки, а затем пить небольшими глотками во время занятий. Средняя доза составляет 100-150 мл. После тренировки лучше заменить изотоник чистой водой, рекомендуют специалисты.

