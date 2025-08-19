Какие витамины и минералы необходимы мужчине для зачатия ребенка

Шансы мужчины зачать ребенка могут повысить некоторые пищевые вещества, включая цинк. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Хохлова, пишет NEWS.ru.

Цинк присутствует в мясе и морепродуктах. Этот минерал играет ключевую роль в производстве тестостерона и поддержании здоровья сперматозоидов. Низкий уровень цинка может негативно влиять на качество семенной жидкости.

Витамин D также важен для мужского здоровья. Он помогает организму усваивать кальций и положительно влияет на уровень тестостерона. Хорошими источниками витамина D являются жирная рыба, яйца и молочные продукты, а также прогулки на свежем воздухе в солнечные дни.

Важен для мужчин и магний, содержащийся в шпинате, орехах и бобовых культурах. Омега-3 жирные кислоты, присутствующие в рыбе и грецких орехах, помогают улучшить качество спермы.

Еще одним важным элементом является лизин аминокислота, играющая ключевую роль в синтезе белков и производстве гормонов. Лизин улучшает кровообращение и поддерживает здоровье сперматозоидов. Основными источниками лизина являются мясо, рыба, молочные и бобовые продукты.

Ранее акушер-гинеколог Вера Балан рассказала, что в России каждая шестая супружеская пара сталкивается с бесплодием. По ее словам, если в течение года супруги регулярно занимаются сексом, не используют средств контрацепции, но беременность у женщины не наступает, то следует обратиться к врачу.