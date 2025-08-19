Какие продукты не стоит есть при приеме антибиотиков

Эффективность антибиотиков может снижаться, если сочетать их прием с неправильным питанием. Дело в том, что некоторые продукты взаимодействуют с лекарствами, влияя на их усвоение или даже усиливая возможные побочные эффекты.

Прежде всего, при приеме антибиотиков стоит воздержаться от употребления молочных продуктов, кислых фруктов и соков, алкоголя, а также продуктов с высоким содержанием клетчатки и сахара.

Содержащийся в молоке кальций может связываться с некоторыми видами антибиотиков, уменьшая их всасываемость и снижая эффективность, пояснила в беседе с "Газетой.Ru" педиатр Айгюль Исрафилова.

Кислые фрукты (апельсины, лимоны, грейпфрут) замедляют расщепление некоторых антибиотиков, что повышает их допустимую концентрацию в крови и увеличивает риск побочных эффектов. Усиливает нежелательные эффекты антибиотиков и алкоголь - при совместном приеме могут возникнуть тошнота, головокружение, сонливость и рвота, не говоря уже об огромной нагрузке на печень и организм в целом.

Что касается продуктов с высоким содержанием сахара, к которым относятся не только пирожные и шоколад, но также сухофрукты, бананы и виноград, то содержащийся в них сахар способствует росту нежелательных грибков и бактерий в кишечнике, что усугубляет дисбактериоз, который и так довольно часто возникает при приеме антибиотиков.

Педиатр посоветовала всегда следовать инструкциям врача и тщательно соблюдать дозировку и кратность приема назначенного препарата.