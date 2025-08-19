Диетолог рассказала, как создать дефицит калорий для похудения

Похудение происходит только в одном случае: если человек потребляет с едой меньше калорий, чем организм тратит в течение дня. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева, пишет Общественная Служба Новостей.

Диетолог обратила внимание на важность комплексного подхода к процессу снижения веса.

По ее словам, применение препаратов с семаглутидом, которые назначают для лечения диабета и ожирения, может привести к быстрой потере веса, но они предназначены для медицинского использования и должны назначаться врачом.

Королева отметила также, что препараты с семаглутидом снижают аппетит, но могут привести к недостаточному потреблению полезных веществ, необходимых для нормальной работы организма. Это может вызвать побочные эффекты, такие как депрессия, ухудшение когнитивных функций и ухудшение состояния кожных покровов.

Специалист подчеркнула, что диета, основанная на дефиците калорий, должна быть сбалансированной и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами. Поддержание дефицита калорий может включать замену рафинированных продуктов на свежие овощи, фрукты и белки, а также повышение уровня физической активности.

Специалисты подчеркивают, что при похудении не следует прибегать к жестким диетам и голоданию. И то, и другое стресс для организма, приводящий к потере белков, ухудшению состояния кожи, мышечной слабости. Это может привести к еще большему набору веса после окончания диеты.