Названы ключевые витамины и минералы для беременных

Витамин D и фолиевая кислота (витамин B9) особенно важны для здоровья беременных женщин и правильного развития плода. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова, пишет NEWS.ru.

По словам специалиста, эти элементы играют ключевую роль в формировании нервной системы, костной ткани и иммунной системы будущего ребенка.

Фолиевая кислота необходима для формирования нервной трубки плода, из которой развиваются головной и спинной мозг. Достаточный уровень фолатов до зачатия и в первые недели беременности снижает риск врожденных пороков нервной системы. Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, поддерживает иммунитет и костную ткань. Недостаток витамина D может привести к проблемам с формированием костной ткани у ребенка и осложнениям у матери.

Помимо витаминов, беременным женщинам важно следить за уровнем железа, кальция и йода. Железо поддерживает уровень гемоглобина, предотвращая анемию, а кальций и йод необходимы для формирования костной системы и работы щитовидной железы. Недостаток этих элементов может привести к серьезным осложнениям как для матери, так и для ребенка.

Ранее врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала, что помощником при борьбе с отеками может стать дыня. Этот продукт богат клетчаткой и калием, который играет важную роль в поддержании водного баланса организма.