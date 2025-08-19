Домашний маринад или готовый шашлык: что безопаснее для здоровья

Споры между любителями готового шашлыка и приверженцами домашнего маринада не утихают. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов назвал плюсы и минусы шашлыка из магазина и приготовленного самостоятельно.

Главный плюс готового шашлыка – экономия времени. Не нужно резать мясо, смешивать специи, ждать несколько часов. Но есть нюансы. Иногда настораживает качество мяса – под маринадом можно скрыть несвежий продукт. Производители часто добавляют стабилизаторы, усилители вкуса, избыток уксуса. Если нарушены условия хранения, можно получить отравление — сказал эксперт.

Минимизировать риски можно. Врач советует покупать мясо только в крупных сетях с хорошим холодильным оборудованием. Важно внимательно проверять дату выпуска – чем свежее, тем лучше. Не стоит брать шашлык с резким запахом – это может быть маскировка.

Домашний маринад отнимает время для приготовления, но такой вариант гораздо надёжнее. Главный плюс — свежесть мяса – вы сами выбираете кусок, проверяете цвет и запах, добавляете только те специи, которые вам нравятся. Можно выбирать разные варианты маринада – кефирный, винный, с горчицей, соевым соусом, — резюмировал врач.

Простой рецепт идеального шашлыка

cвинина (шейка) – 2 кг;

лук – 3–4 шт.;

лимонный сок – ½ стакана;

соль, перец, специи – по вкусу.

Нарежьте мясо кубиками, смешайте с луком и специями, оставьте в холодильнике на четыре-шесть часов. Жарить лучше на тлеющих углях без пламени – так не будет канцерогенов.