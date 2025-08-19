Ученые выяснили, как просмотр соцсетей вредит зрению

Использование смартфона может привести к цифровому перенапряжению глаз, даже если проводить за ним всего один час в день. Причем, на это состояние влияет не только само устройство, но и тип контента. К такому выводу пришли ученые в ходе исследования, опубликованного в журнале Journal of Eye Movement Research

Использование смартфонов резко возросло во всем мире – до 90% пользователей мобильных телефонов выбирают именно их. В связи с этим растет обеспокоенность по поводу состояния зрения людей. Цифровое перенапряжение глаз, которое может возникать по вине смартфонов – это целая группа проблем, которые часто выражаются затуманенностью зрения, двоением в глазах, слезоточивостью и т.д., - рассказывает medicalXpress.

Ученые провели эксперимент с 30 участниками из Индии. Они разработали портативную систему мониторинга состояния глаз, использующую Raspberry Pi и ИК-камеру, для того, чтобы в режиме реального времени отследить показатели напряжения глаз, включая частоту моргания, диаметр зрачка и интервалы между морганиями. В течение нескольких дней участники пользовались смартфоном для часовых сеансов чтения электронных книг, просмотра видел и просмотра лент социальных сетей. В период использования они сидели в офисном кресле, держа смартфон на определенном расстоянии.

Результаты показали, что наибольшее напряжение глаз вызывает прокрутка социальных сетей. Расширение зрачков в этом случае колебалось сильнее, чем при чтении книги и просмотре видео. Это объясняется тем, что при листании соцсетей происходят постоянные изменения контента и яркости – а это создает более значительную нагрузку на глаза.

Также было обнаружено существенное снижение частоты моргания (на 54–61%) в течение часа использования смартфона и увеличение интервала между морганиями (на 39–42%). Это говорит о том, что глаза остаются открытыми дольше и указывает на признаки зрительного утомления.

На самом деле люди проводят за смартфонами больше, чем один час, который брался за основу в этом исследовании. Значит, риски еще выше. Результаты данной работы можно использовать для создания инициатив, которые будут подталкивать людей к более бережному отношению к здоровью глаз.