В чем вред мороженого для печени

Употребление мороженого может негативно сказаться на здоровье печени. Печень отвечает за метаболизм жиров и углеводов, а их избыток приводит к ее перегрузке, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«От мороженого лучше отказаться, хотя это сложно. Но есть выход: существует мороженое с заменителями молочного жира. Они позволяют снизить количество холестерина и насыщенных жирных кислот, а также увеличить количество полезных ненасыщенных жирных кислот. Это мороженое не содержит вредных трансизомеров, которые образуются при гидрогенизации жидких масел, которые используются в продукции, в том числе и в мороженом», — отметила доктор.

Кроме того, вместо эскимо или пломбира можно купить фруктовый лед, но важно следить за количеством сахара в таком продукте.