Сколько времени нужно проводить на солнце для получения витамина D

Время, необходимое для выработки витамина D, зависит от многих факторов, включая тип кожи, сезон и географическое положение. Доктор Неха Вьяс из клиники Кливленда в США объяснил, сколько именно нужно находиться на солнце.

© Чемпионат.com

По словам врача, летом в солнечном районе достаточно всего трёх минут пребывания на солнце с открытыми 25% кожи. Зимой для того же эффекта потребуется уже 20 минут. Это значит, что летом даже короткой прогулки хватит для получения дневной нормы витамина D.

Хотя витамин D можно получать из добавок, доктор Вьяс предупредил: перед их приёмом важно проконсультироваться с врачом. Некоторые лекарства (например, от давления или холестерина) могут вступать в реакцию с витамином D.

Многие опасаются, что крем блокирует выработку витамина. Однако исследования показывают: даже с SPF-защитой кожа получает достаточно ультрафиолета для синтеза витамина D.