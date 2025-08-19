Можно ли стать выше во взрослом возрасте

После 18–25 лет кости человека больше не удлиняются и рост не увеличивается. Однако есть два способа «вырасти» во взрослом возрасте, рассказал «Газете.Ru» врач, ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.

«Единственный способ радикально увеличить рост во взрослом возрасте — удлинение костей по методу Илизарова. Суть: кость ломают, фиксируют аппаратом и постепенно (по 1 мм в день) растягивают. Новые ткани нарастают в промежутке. Процесс мучительный (6–12 месяцев!), дорогой и рискованный (возможны инфекции, деформации). Но дает +5–10 см», — отметил доктор.

Если операция — не ваш вариант, можно визуально стать выше при помощи второго способа.