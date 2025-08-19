Кому нельзя есть дыню

Почечная недостаточность, индивидуальная непереносимость фруктозы и перекрестная аллергия являются противопоказаниями для употребления дыни.

"Дыня противопоказана при почечной недостаточности из-за высокого содержания калия и необходимости строгого контроля жидкости и электролитов. Кроме того, рекомендуется отказаться от нее при индивидуальной непереносимости фруктозы, аллергии на дыню или перекрестной аллергии. У детей до трех лет есть высокий риск аллергии и сложности с перевариванием дыни", - рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

Врач предупредила, что строгое ограничение употребления дыни следует соблюдать при сахарном диабете. Допустимо только 50-100 граммов.

"Дыня не рекомендована в период обострения заболеваний ЖКТ: гастрита, язвы желудка и 12-перстной кишки, панкреатита, холецистита, колита, синдрома раздраженного кишечника. В период стойкой ремиссии можно с осторожностью есть ее очень маленькими порциями по 100 граммов после еды", - добавила Тен.

По ее словам, дыня богата витамином А (бета-каротином), который защищает клетки от повреждений, поддерживает здоровье кожи, слизистых оболочек и укрепляет иммунную систему.

Терапевт отметила высокое содержание в дыне витамина С, который укрепляет иммунитет, защищает клетки от окислительного стресса, улучшает здоровье кожи, суставов, сосудов, а также способствует улучшению усвоения железа.

Содержащийся в дыне калий помогает регулировать артериальное давление и поддерживать нормальный сердечный ритм.

