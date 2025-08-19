Россиянам рассказали, как долго нужно мыть салатные листья

Газета.Ru

Салатные листья рекомендуется мыть под проточной водой в течение 1–2 минут. Это время обычно достаточно для удаления грязи, остатков пестицидов и возможных микроорганизмов, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

Как долго нужно мыть салатные листья, чтобы они не навредили здоровью
© Global Look Press
«Рекомендуется мыть зелень непосредственно перед употреблением, иначе на поверхности создастся благоприятная среда для размножения бактерий. Важно использовать именно чистую проточную воду, не емкость с водой — так достигается равномерное очищение поверхности листьев. Салатные листья рекомендуется мыть под проточной водой в течение 1–2 минут. Это время обычно достаточно для удаления грязи, остатков пестицидов и возможных микроорганизмов. Важно аккуратно перемещать листья руками под водой, чтобы обеспечить равномерное очищение от грязи и пыли», — отметила врач.

Если листья в кочане салата плотно прилегают друг к другу, можно оставить салат в емкости с холодной водой на 10–15 минут.

«После этого салат все равно нужно промыть под проточной водой и обсушить на полотенце. Есть салаты, салатные миксы, уже упакованные и нарезанные — на упаковках таких часто указано, что салат уже промыт. В таком случае мыть его не нужно», — добавила Столярова.