Назван продукт, который может спасти от рака кишечника

Врач-диетолог Джиллиан Калбертсон из клиники Кливленда рассказала, что базилик содержит питательные вещества и соединения, которые помогают предотвратить хронические заболевания.

"Включая рак кишечника, диабет, болезни сердца и артрит", - цитирует специалиста Metro.

Диетолог добавила, что появляется все больше доказательств эффективности продукта против онкологии.

"Эфирное масло сладкого базилика препятствует росту раковых клеток", - отметила она.

Базилик также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, снижает холестерин.

К слову, существенных отличий между зеленым и фиолетовым базиликом, если рассматривать химический состав и питательную ценность, нет. Хотя некоторые исследователи считают ярко-фиолетовую траву (цвет обусловлен содержанием в растении антоцианов - природных антиоксидантов) более полезной.

Она имеет резкий грубоватый вкус, поэтому ее чаще всего используют для приготовления мяса, рыбы. Более нежный с легким освежающим послевкусием зеленый базилик используют для приготовления различных десертов, добавляют в салаты.

Врачи предупредили: людям, страдающим нарушениями свертываемости крови, от базилика лучше отказаться. Осторожнее следует быть и тем, у кого пониженное давление и бывает аллергическая реакция на продукты с эфирными маслами.