Вопрос о том, где откладывается лишний вес, на животе или на бедрах, важнее, чем может показаться. Проблема жира не только во внешнем виде, но и в его влиянии на чувствительность к инсулину. Чем хуже клетки реагируют на этот гормон, тем выше уровень сахара в крови, а вместе с ним риск повреждения сосудов, сердца, почек и нервной системы.

Особенно опасен абдоминальный жир – тот, что накапливается вокруг внутренних органов. Он сильнее других снижает чувствительность к инсулину и напрямую связан с развитием метаболического синдрома и диабета. Жировые отложения на ногах или боках тоже не полезны, но они менее агрессивны по сравнению с «животом».

Поэтому медики сходятся во мнении: важнее не вес на весах, а окружность талии. Именно она может показать реальные риски для здоровья.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.