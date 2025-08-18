Диета «любимая»: что это такое и как она работает

В поисках лёгкого и быстрого способа сбросить вес многие обращаются к экспресс-диетам. Среди них особенно популярна так называемая любимая диета — строгий, но простой план питания, рассчитанный на 7-14 дней. Эта схема обещает заметные результаты за короткий срок и активно обсуждается в блогах, форумах и соцсетях. Однако стоит ли рисковать здоровьем ради стремительного похудения? Разберёмся, что представляет собой эта диета, как она работает и какие риски за собой несёт.

Основные принципы любимой диеты

Марьяна Джутова, врач-диетолог, АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга:

Главная особенность этой диеты — чёткое чередование дней с ограниченным набором продуктов. Каждый день предполагается употребление только определённого типа пищи — например, только овощей, только фруктов, только белков или только жидкостей. Такой подход создаёт жёсткий дефицит калорий и заставляет организм использовать внутренние запасы энергии.

Обычно диета включает такие этапы:

первый день — только жидкость: вода, зелёный чай, несладкие отвары;

второй день — фрукты (в умеренном количестве, с акцентом на малокалорийные);

третий день — белковые продукты (отварная курица, нежирная рыба);

четвёртый день — кисломолочные продукты (кефир, натуральный йогурт без добавок);

пятый день — зелень, салаты без заправки, немного растительного масла;

шестой день — сложные углеводы: отварной картофель, каши на воде;

седьмой день — соки, вода, лёгкие супы.

Некоторые варианты диеты удлиняются до двух недель за счёт повторения цикла.

Почему она так популярна?

Прежде всего любимая диета привлекает своей простотой: не нужно считать калории, покупать дорогие добавки или составлять сложные меню. Всё чётко и структурировано. Кроме того, уже за первую неделю можно сбросить от 3 до 6 кг — что особенно важно для тех, кто хочет быстро привести себя в форму перед отпуском, мероприятием или фотосессией.

Для многих это также способ «перезагрузки» — временный отказ от привычной еды может помочь осознать пищевые зависимости и пересмотреть свои предпочтения.

Недостатки и риски

Но за кажущейся лёгкостью стоит целый список потенциальных проблем. Прежде всего такой резкий дефицит калорий и ограничение рациона по нутриентам могут привести к нехватке важных витаминов и минералов. Это особенно критично, если человек придерживается диеты дольше недели.

Также возможны такие побочные эффекты, как:

слабость, апатия, головокружение;

нарушение пищеварения;

снижение концентрации и работоспособности;

сбои в гормональной системе при длительном соблюдении.

Кроме того, быстрый сброс веса почти всегда сопровождается эффектом йо-йо: вернувшись к обычному питанию, человек стремительно набирает утраченные килограммы — а иногда и больше.

Противопоказания

Подобные диеты допустимы только для условно здоровых людей с нормальным или слегка избыточным весом, у которых нет хронических заболеваний. Лучше всего использовать её как кратковременную меру в экстренных случаях. Однако существует целый ряд противопоказаний:

диабет любого типа;

сердечно-сосудистые заболевания;

гастрит, язвы, панкреатит;

заболевания почек и печени;

беременность и лактация;

расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия);

низкий ИМТ.

При наличии любых проблем со здоровьем начинать диету без консультации врача категорически не рекомендуется.

Советы по соблюдению любимой диеты

Если всё же решено попробовать эту схему, важно подойти к ней осознанно.

Обязательно проконсультироваться со специалистом — это не формальность, а вопрос безопасности.

Следить за самочувствием — при малейших признаках недомогания лучше прекратить диету.

Пить достаточно воды — особенно в дни с низким потреблением твёрдой пищи.

Выходить из диеты постепенно — начинать с лёгких супов, овощей и каш, чтобы не перегружать организм.

Диета любимая — это краткосрочное решение, которое может дать быстрый, но нестабильный результат. Она не решает корневых проблем с питанием, не формирует здоровых привычек и не подходит для длительного применения. Если главная цель — просто сбросить пару килограммов перед поездкой на море, она может сработать. Но если речь идёт о полноценной трансформации тела и образа жизни, то лучшими решениями будут сбалансированное питание, физическая активность и устойчивый подход к здоровью.

Личный опыт

Елена Макаровская, блогер:

«Мой рост составляет 178 см, и до беременности вес колебался в пределах 85-95 кг. Вроде много, но мне это не особо мешало — выглядело всё гармонично. После родов я весила 120 кг, и, когда поняла, что пора приводить себя в форму, даже было страшно начинать. Сегодня я вернулась к весу 83-86 кг, и процесс похудения затянулся на три года. За это время я перепробовала, наверное, все диеты, существующие в интернете. От каждой из них есть определённый эффект, но были и свои «побочки».

Когда только начинала, то практиковала наиболее жёсткие диеты, где допустим минимум калорий. Благодаря им и большой физической активности вес уходил быстро, однако сильно ухудшалось самочувствие, появлялась апатия, вялость, добивала нехватка сил.

Приходилось искать баланс между эффективностью диеты и своим реальным состоянием. Постепенно я пришла к более мягким, сбалансированным вариантам питания, где калорий мало, но всё же достаточно, чтобы оставаться в ресурсе.

О диете любимой узнала случайно из отзывов на каком-то форуме. Привлекло то, что она не требует сложных расчётов и меню. Я выбрала классическую схему на семь дней и решила пройти её дважды подряд, так как вес опять «встал» и любые попытки сбросить хоть грамм не приносили результата.

Первые дни дались тяжело. На питьевых днях чувствовалась слабость, тошнота, кружилась голова. Я понимала, что организму не хватает питательных веществ, и поэтому добавила в рацион порцию протеинового коктейля на воде — так стало проще держаться. На овощных и фруктовых днях было уже легче: организм адаптировался, появился прилив лёгкости. Белковый день дал особенно заметный эффект — ушли отёки, и к вечеру вес показал минус 1,5 кг.

За две недели строгого соблюдения любимой диеты ушло 7 кг. Конечно, это не те 10-15, о которых пишут в интернете, но для моего темпа это уже большой шаг. Особенно если учесть, что основные объёмы ушли из проблемной зоны — бёдер и ягодиц. Визуально я стала заметно стройнее, хотя цифры на весах ещё оставались более 90 кг.

Помимо любимой диеты, пробовала и другие системы питания. Не вижу смысла ни идеализировать, ни критиковать какой-то конкретный подход — у каждой методики есть свои сложности и ограничения. Однако больше всего стабильному снижению веса и той форме, в которой нахожусь сейчас, я обязана не диете, а образу жизни.

Каждый день активно двигаюсь — пешие прогулки, велопрогулки, подвижные игры с ребёнком, всё время на ногах. В совокупности с умеренным, но постоянным дефицитом калорий именно это и дало результат, который в данное время несложно поддерживать и без строгих диет.