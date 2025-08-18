Эксперт рассказала, как взбодриться в непогоду

Пасмурная погода действительно снижает выработку серотонина и приводит к быстрой утомляемости, рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Совет, который поможет желающим взбодриться в непогоду, она дала в беседе с РИАМО.

© Lenta.ru

В непогоду мелатонин начинает вырабатываться раньше и человек чувствует сонливость уже к шести вечера, объяснила причину сонливости Крашкина. Справиться с этим можно уже за неделю, если включить три простых механизма: свет, движение и белок. Даже если на улице пасмурно, врач посоветовала выходить на улицу на 15-20 минут, лучше всего — до 10 утра. Это, по ее словам, запускает биологические часы организма. Если возможности выйти нет, нужно открыть все шторы, включить яркий свет в комнате и использовать лампу дневного света.

Для здоровья, отметила Крашкина, достаточно 20-30 минут быстрой ходьбы в день — такая нагрузка не только тренирует сердце, но и стимулирует выработку эндорфинов.

«Главное — чтобы ноги двигались, а голова немного отключилась. Через неделю вы заметите: мысли стали четче, а усталость — не такой глубокой», — добавила она.

Психотерапевт указала также на то, что к августу у многих наблюдается дефицит белка из-за обилия фруктов и овощей в рационе. Белок, необходимый для выработки серотонина и дофамина, она порекомендовала «добирать» на завтрак (яйца, творог, йогурт) и обед (рыба, курица, бобовые). Уже через несколько дней такого питания можно почувствовать, что энергия не «проседает» после обеда.

Ранее врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин рассказал, что чаще всего россияне страдают от депрессивных и тревожных расстройств. Некоторые ощущают нехватку воздуха, учащенное сердцебиение, утомляемость и трудности с концентрацией внимания.