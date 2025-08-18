Почему стоит отказаться от добавленного сахара

Сахар – популярный компонент питания, но он способен вызывать зависимость от продуктов с его содержанием. Как добавленный сахар отражается на здоровье и почему важно ограничить его количество в рационе, разбиралась Москва 24.

Как сахар влияет на организм

Для активной жизни человеку необходима глюкоза, поэтому организм постоянно ищет, откуда ее можно получить, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Эксперт отметила, что под влиянием маркетинга современный рынок перенасыщен добавленным сахаром.

"Сахар – это легальный "слабый наркотик", поэтому в последнее время его добавляют практически во все продукты питания. Причем он может быть скрытым, то есть на упаковке не обязательно напишут именно "сахар-рафинад".

Скрытым сахаром может быть фруктоза, лактоза, различные сиропы, декстрины и мальтодекстрины (пищевые волокна и добавки, являющиеся подсластителями). Такой вид сахара не имеет так называемого "дозатора", которым выступает, например, клетчатка в натуральных ягодах и фруктах: она замедляет процесс всасывания, предотвращая резкие скачки уровня глюкозы в крови, объяснила Соломатина.

Чрезмерное употребление сладостей становится не только причиной лишнего веса и проблем с кожей, но и негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

"Сахар оказывает влияние на работу клеток организма, что, в свою очередь, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и онкологии. Также страдает микробиом человека, так как патогенные бактерии хорошо разрастаются благодаря поступающему в кровь сахару, негативно сказываясь на иммунной системе".

По словам диетолога, безопасной суточной дозы не существует. При этом человеческий организм получает сахар из множества натуральных продуктов: молока, фруктов или цельнозернового хлеба, поэтому употреблять его дополнительно не нужно.

"Но в современном мире от сахара никуда не деться. Поэтому официальная норма все же существует: 25 граммов в сутки для женщин и 30 граммов – для мужчин. Сюда входит весь съеденный за 24 часа сахар, в том числе добавленный", – уточнила врач.

О том, что чрезмерное потребление глюкозы не только негативно сказывается на микрофлоре кишечника, но и напрямую влияет на развитие патогенных функций в клетках иммунной системы, говорится и в исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism в апреле 2022 года.

Ученые изучали Т-хелперные клетки типа 17 (Th17-лимфоциты), которые играют ключевую роль в регуляции воспалительных и аутовоспалительных процессов. Эксперты пришли к выводу, что сахар негативно влияет на жизнедеятельность полезных бактерий и способствует размножению патогенных. Поэтому, снижая уровень сахара в крови, можно оказать поддержку иммунной системе.

Как побороть тягу к сладкому

Потребность в продуктах с высоким содержанием сахара всегда имеет причину, указала Соломатина. Поэтому, чтобы отказаться от них полностью, необходимо не только пересмотреть рацион, но и режим дня.

"Чтобы избежать срыва, начинать отказ от сахара нужно поэтапно. Иногда требуются добавки хрома, так как этот микроэлемент выступает в качестве проводника. Хром помогает инсулину попасть в клетку, которой требуется энергия, тем самым подавая сигнал мозгу о насыщении. Также тяга к сладкому может свидетельствовать о нехватке магния и витаминов группы В в организме".

Кроме того, человек использует сладкие продукты как быстрый способ получения удовольствия за счет выработки дофамина, поэтому важно понять, что именно стоит за этой пищевой привычкой.

Тем, кто решил отказаться от сахара, медик посоветовала увеличить количество белка и клетчатки в рационе. Именно овощи и белок за счет долгого расщепления на ферменты дают чувство насыщения, регулируя аппетит.

В свою очередь, врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина перечислила продукты с высоким содержанием хрома, которые помогут быстрее избавиться от привычки есть сладкое. По ее словам, цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, курица, говядина и печень всех животных, брокколи, томаты, груши легко насытят организм и помогут побороть тягу к сахару.

Врач советует включить в рацион полезные сладости: натуральные фрукты, финики, инжир, курагу, чернослив и цукаты.

Также диетолог рекомендовала питаться пять раз в день небольшими порциями: это поможет избежать резкого падения сахара в крови.

Кроме того, Мухина посоветовала сладкоежкам проверить организм на паразитов и при их наличии – избавиться. Они требуют сладкую среду, а также выделяют вещества, благодаря которым человеку хочется есть сладости.