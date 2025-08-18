Как связаны сине-голубой цвет голубики и ее польза

Специалисты Роспотребнадзора Санкт-Петербурга рассказали о полезных свойствах голубики. Эта ягода полезна для здоровья, укрепления иммунитета и замедления процессов старения, пишет argumenti.ru.

Основное достоинство голубики антоцианы, вещества, придающие ягоде сине-голубой цвет. Антоцианы укрепляют стенки сосудов, способствуют нормализации артериального давления и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что любители голубики значительно реже подвержены инфарктам.

Косметические преимущества голубики также известны: экстракт ягод часто применяется в средствах против выпадения волос, так как содержащийся в ней бетаин укрепляет их корни. Витаминно-минеральный состав голубики поддерживает иммунитет, особенно в холодное время года.

Несмотря на все достоинства ягоды, специалисты рекомендуют соблюдать меру. Голубика содержит кислоты, поэтому ее следует осторожно употреблять при повышенной кислотности желудка. Людям с диабетом или преддиабетическим состоянием необходимо учитывать содержание глюкозы в ягодах.

Включение голубики в рацион позволяет разнообразить диету и обеспечить организм важными витаминами и минералами. Ягоды можно добавлять в смузи, каши, творог, салаты или употреблять свежими.

Ранее врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала, что помощником при борьбе с отеками может стать дыня. Этот продукт богат клетчаткой и калием, который играет важную роль в поддержании водного баланса организма.