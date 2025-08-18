Ученые нашли способ вдвое увеличить эффективность снижения веса

Nature Medicine: Отказ от продуктов UPF может привести к большей потере веса

Новое медицинское исследование показало, что исключение из рациона определенной категории продуктов может практически вдвое увеличить эффективность снижения веса.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что взрослые с избыточным весом, отказавшиеся от ультраобработанных продуктов (UPF), потеряли почти в два раза больше массы за двухмесячный период по сравнению с теми, кто их не исключал. К UPF относятся среди прочего блюда из микроволновой печи, газированные напитки, картофельные чипсы и упакованное печенье. Однако, как отмечают некоторые медицинские специалисты, в эту категорию могут входить и товары, позиционируемые как "здоровая пища".

Доктор Джеффри Крафт, бариатрический хирург из медицинского центра в Нью-Джерси, объяснил в интервью Fox News, что UPF подвергаются множеству этапов обработки, чтобы стать "пригодными для потребления".

"Обработанные продукты - это не натуральная пища, - добавил врач. - Они не дают обычного чувства насыщения, которое возникает при употреблении натуральных продуктов".

По словам Эшли Карнахан, диетолога из центра имени Форда в Детройте, потеря веса при переходе на цельные продукты во многом связана с более высоким содержанием клетчатки и белка, что способствует длительному ощущению сытости.

"Например, вареное яйцо содержит 7 граммов белка и является одним из самых полноценных продуктов на основе цельного белка, - отметила специалист. - Я всегда рекомендую в первую очередь цельные продукты".

К ним относятся яблоки, бананы, морковь, орехи, семечки, натуральное арахисовое масло и простой греческий йогурт.

Карнахан также подчеркнула, что потребителям следует внимательно изучать состав покупаемых продуктов.

"Если вы употребляете обработанную пищу, советую всегда читать этикетку: в первую очередь обращайте внимание на общее количество сахара и натрия, - пояснила диетолог. - Чем их меньше, тем лучше".