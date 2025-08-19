Опровергнуты три популярных мифа о яблоках

О пользе яблок существует много мифов, считает диетолог Марина Копытько. Три самых популярных из них она опровергла в беседе с KP.RU.

Прежде всего Копытько посоветовала перестать считать яблоки лучшим перекусом. На самом деле, по ее словам, фрукт лучше всего есть в качестве второго завтрака, а в вечерние часы от него лучше отказаться, так как обилие фруктозы грозит набором лишнего веса.

Еще одним мифом диетолог назвала убеждение, что в яблоках содержится большое количество витаминов. Полезные вещества в них действительно есть, но не так много, как принято думать.

«Тому, кто захочет с их помощью пополнить суточную норму витамина С, придется сгрызть 2-2,5 килограмма яблок. Кишечник и эмаль зубов за это спасибо не скажут», — предупредила Копытько.

Яблоки не могут похвастаться и высоким содержанием железа, продолжила она. Специалистка уточнила, что этот элемент присутствует в плодах, но его там немного и усваивается он гораздо хуже, чем из других источников, например, из красного мяса.

Наконец, еще одним популярным заблуждением Копытько считает призывы в интернете есть семена яблок. В семечках и правда содержится йод, но получить его можно и более безопасными способами.

«Людей с заболеваниями кишечника такой эксперимент легко может довести до обострения: перегородки яблок могут раздражать кишечник», — рассказала диетолог.

