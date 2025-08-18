Как избавиться от головной боли в эпоху бесконечных экранов

Когда в последний раз вы обращали внимание на свое положение, глядя на экран телефона? Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, попробуйте проанализировать свою позу. Ваш телефон находится на уровне глаз с ровной шеей и опущенными плечами, или вы держите его ниже и ваша шея испытывает нагрузку, пытаясь удержать вес головы?

Если вам знаком второй вариант, знайте: ваша шея сейчас находится в неестественном положении, что создает избыточное давление на шейный отдел позвоночника. Это может увеличить нагрузку на сонные артерии, нарушить кровообращение в голове и вызвать нехватку кислорода, что негативно сказывается на работе мозга. И вдобавок к этому вы можете ощутить дискомфорт в шее и спине, который со временем приведет к деформациям скелета и другим проблемам. RuNews24.ru обсудил эту тему с врачом Екатериной Дмитренко.

Если головные боли — частый спутник вашей жизни, уделите больше внимания тому, как вы используете телефон и проводите время за компьютером.

Влияние использования телефонов и компьютеров на головные боли

«Головные боли — это довольно распространенная проблема, с которой сталкивается множество людей. Если вы замечаете, что головные боли стали вашим постоянным спутником, возможно, стоит обратить внимание на то, как вы используете свои гаджеты, такие как телефоны и компьютеры», — рассказала врач.

Как технологии влияют на головные боли?

1. Напряжение глаз

Долгое время, проведенное за экраном, может приводить к напряжению глаз. Это проявляется в виде усталости, сухости и, как следствие, головной боли. Если вы часто смотрите на экран смартфона или компьютера, ваши глаза могут испытывать постоянное напряжение, что приводит к дискомфорту.

2. Плохая осанка

«Неправильная поза во время работы за компьютером может вызвать напряжение в шее и плечах. Это, в свою очередь, может стать причиной головной боли. Часто пользователи не замечают, как они подсаживаются к компьютеру или держат телефон в неудобной позиции», — пояснила Екатерина Дмитренко.

3. Избыточное использование гаджетов

Современный образ жизни, в который вошло бесконечное использование телефонов и компьютеров, может вызвать перегрузку нервной системы. Социальные сети, уведомления и постоянные переключения между задачами нагружают наш мозг, что может привести к повышению уровня стресса и, как следствие, головной боли.

Рекомендации по снижению головной боли

Чтобы уменьшить вероятность головной боли, вызванной использованием гаджетов, рассмотрите следующие рекомендации:

1. Делайте перерывы

Следуйте правилу 20-20-20: каждые 20 минут смотрите на объект, расположенный на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров), в течение 20 секунд. Это поможет вашим глазам расслабиться.

2. Обратите внимание на осанку

Старайтесь сидеть прямо, особенно когда работаете за столом. Эргономичное кресло и стол могут значительно улучшить вашу осанку.

3. Ограничьте время использования гаджетов

Попробуйте сократить время, проведенное за экранами. Установите определенные временные рамки для использования телефонов и компьютеров.

4. Используйте специальные приложения

Существуют приложения, которые помогут контролировать время, проведенное за экранами, а также напомнят вам о необходимости делать перерывы.

5. Занимайтесь физической активностью

Регулярные физические упражнения помогут укрепить мышечный корсет, что снизит напряжение и уменьшит риск головной боли.

Если головные боли стали постоянным спутником вашей жизни, внимательно оцените свое поведение с гаджетами. Изменения в привычках могут значительно улучшить ваше самочувствие и снизить количество атак головной боли. Важно не забывать, что ваше здоровье — это приоритет, и внимание к деталям может изменить вашу жизнь к лучшему.