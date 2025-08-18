Названа предельная суточная норма зеленого чая

Зеленый чай, несмотря на его полезные свойства, нельзя пить в неограниченном количестве, считает диетолог Татьяна Селезнева. Предельную суточную норму напитка, которая будет безопасной для здоровья, она назвала в беседе с aif.ru.

Селезнева считает, что в день следует выпивать не более четырех чашек зеленого чая. Кроме того, в этом напитке содержится большое количество кофеина, поэтому перед сном от него лучше отказаться.

«Зеленого чая в течение дня можно пить больше, чем кофе. Рекомендуется не больше трех-четырех чашек», — проинструктировала диетолог.

Она добавила, что лучше всего заваривать листовой чай, а не пакетированный. Для более выраженного тонизирующего эффекта она посоветовала добавить в напиток корень имбиря и лимон.

