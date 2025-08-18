Как избежать заражения оспой обезьян

Оспа обезьян – заболевание, которое передается несколькими путями, как от зараженного животного человеку, так и от человека к человек.

© runews24.ru

В Роспотребнадзоре Камчатки рассказали, как минимизировать риск заражения. В разговоре с «АиФ» специалисты подчеркнули, что один из действенных способов – это вакцинация.

«Вакцинация против натуральной оспы даёт частичную защиту благодаря перекрестному иммунитету», - отметили в ведомстве.

Также поможет соблюдение простых мер профилактики: мытье рук с мылом, использование СИЗ, безопасное питание, предусматривающее тщательную термическую обработку мяса, изоляция.

Что касается симптомов заболевания, эксперты напомнили, что оспа протекает в более легкой форме, чем натуральная оспа. Однако она сопровождается головными болями, сыпью, ломотой в теле, температурой.

Напомним, Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с обезьяньей оспой в РФ, выявлены единичные случаи заболевания.