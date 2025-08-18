Диетолог назвал самый вредный кофе

Самым вредным является тот кофе, который человек выпивает незадолго до сна, заявила диетолог Татьяна Селезнева.

В беседе с aif.ru эксперт отметила, что сам по себе кофейные напитки не являются вредными, важное значение здесь имеет количество выпитого кофе и время его употребления.

Негативные последствия для организма могут возникнуть, если выпивать более двух чашек бодрящего напитка в день, отметила врач.

«Также вредными могут быть различные сладкие добавки, например, сахар или сиропы. Стоит помнить, что выпитый на ночь кофе может нарушить сон», — добавила Селезнева.

Диетолог также сказала, что молоко или сливки способны смягчить кофе, однако нужно помнить, что их добавление увеличивает общую калорийность напитка.

Ранее гастроэнтеролог Кашух заявил, что употребление растворимого кофе натощак может привести к язвенной болезни.