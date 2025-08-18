Названы три лучших продукта на ночь

Прием пищи вечером, как рекомендуют врачи, должен быть легким и содержать вещества, помогающие выработке гормонов сна и расслаблению мышц. Что это за пища, которая не только помогает уснуть, но и обеспечивают стабильный уровень сахара в крови, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Можно убрать жир в проблемных зонах и стабилизировать сахар в крови, если есть в вечернее время цельнозерновую пищу и белок. Способствуют выработке серотонина и мелатонина, контролируя сахар, сложные углеводы в сочетании с белком (например, с индейкой). Врач обратил внимание на цельнозерновые крекеры в качестве закуски к белку.

Еще два продукта, на которые стоит обратить внимание в вечернее время, - нежирный творог и греческий йогурт.

«Источники казеина - медленно усваиваемого белка, который питает мышцы ночью, и кальция, помогающего синтезировать мелатонин», — объяснил гепатолог в своем телеграм-канале, добавив, что такая пища также "обеспечивают стабильный уровень сахара в крови".

Перечисленные продукты, по словам специалиста, предотвращают ночной голод.