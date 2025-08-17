Чем может быть опасен укус комара

Самые безобидные для человека последствия комариного укуса - это зуд и отек, однако в редких случаях от насекомого можно получить дирофиляриоз или туляремию. Об этом предупреждает Telegram-канал "Объясняем.рф".

Обычно укусы комаров не несут особого вреда здоровью человека, кроме навязчивого зуда. Однако в некоторых случаях на укусы этих насекомых организм может отреагировать аллергией.

Кроме того, после комариного укуса можно заболеть дирофиляриозом - заражением личинками круглых червей (комары являются переносчиками личинок дирофилярий). Обычно это заболевание поражает животных, но встречается и у человека - чаще в кожной форме, но в редких случаях личинки могут попадать в легкие или другие органы.

Еще одно заболевание, которое могут переносить комары, - это туляремия (бактериальная инфекция).

"Сразу обращайтесь к врачу, если после укуса комара у вас поднялась температура, появились лихорадка, слабость и боль в мышцах", - рекомендует канал.

В случае же простого зуда не расчесывайте пораженное место, используйте кремы и мази с антигистаминными компонентами; также хорошо помогают препараты с охлаждающим эффектом. Если говорить о народных средствах, то можно применить пасту из соды или компрессы с чаем. Успокаивающим эффектом обладают эфирные масла чайного дерева или лаванды.

А вот отек в месте укуса до 5-10 см в диаметре, боль и жжение, крапивница, тошнота или рвота могут свидетельствовать об аллергии. Если же при этом возникли такие симптомы, как затрудненное дыхание, головокружение или обморок, отек лица или горла - надо немедленно вызывать "скорую помощь".

Риск аллергии более высок у детей; не давайте им расчесывать место укуса. Если насекомое ужалило ребенка в место возле глаза (или в другое чувствительное место), обратитесь к педиатру.

