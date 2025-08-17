Врач рассказала, насколько опасны арбузные косточки

Распространенное убеждение, что косточки фруктов и ягод, особенно арбузов, опасно употреблять в пищу, соответствует действительности лишь частично. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

По словам врача, зрелые арбузные косточки можно употреблять в пищу. Более того, они богаты различными полезными веществами, например, железом, фолиевой кислотой, магнием и ликопином — антиоксидантом, защищающим клетки от повреждения свободными радикалами. При этом доктор отметила, что, как и в случае с любыми продуктами питания, необходимо соблюдать умеренность.

Косточки персиков, абрикосов, вишни, сливы, яблок и груш врач не советовала есть, поскольку в их ядрах содержится амигдалин. Это вещество в большом количестве опасно для здоровья, потому что при его расщеплении в организме образуется ядовитая синильная кислота, объяснила доктор.

«Однако не стоит паниковать, если человек случайно проглотил несколько косточек: в небольших количествах амигдалин, содержащийся в ядрах косточек фруктов, не представляет серьезной угрозы», — уточнила врач

Отдельно она высказалась про косточки винограда. По ее словам, они богаты антиоксидантами, однако их употребление в больших количествах способно вызвать раздражение слизистой кишечника, что приводит к дискомфорту и боли в животе.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова посоветовала отказаться от употребления на завтрак некоторых продуктов. По ее словам, не стоит есть утром хурму, гранаты, яблоки, чернику и другие фрукты с высоким содержанием танина.