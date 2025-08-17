Найдена новая причина повышенной тяги к сладкому

Наблюдение за трапезой других может побуждать к перееданию, однако так происходит только в случае со сладкой пищей. Этот эффект связан с работой дофаминовой системы мозга. К такому выводу пришли исследователи из Бейлорского колледжа медицины. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

В ходе эксперимента ученые разделили мышей на голодных и сытых, после чего посадили их рядом так, чтобы они видели «соседей», но не могли с ними взаимодействовать. Сытые животные оставались равнодушны, если особи рядом ели обычный корм или жирную пищу. Однако при употреблении сородичами сладкого даже сытые мыши начинали активно есть — уже в первый час.

Этот эффект исчезал, когда животным вводили препараты, блокирующие дофаминовые рецепторы. По словам ученых, именно они — D1 и D2 — играют ключевую роль в обострении аппетита при виде чужой трапезы. По словам ученых, работа двух типов рецепторов запускает механизм вознаграждения в мозге.

«Когда D1 и D2 активируются, мозг получает сигнал: «Это приятно, повтори». Просто наблюдение за тем, как кто-то ест, может провоцировать переедание, даже если вы физически не голодны», — объяснил руководитель исследования доктор Йонг Сюй.

Исследователи отметили, что в современном мире соблазнительные изображения еды окружают людей повсюду — в рекламе, социальных сетях и на экранах. Понимание того, как визуальные и социальные стимулы влияют на поведение. может стать шагом к формированию более здоровых привычек и созданию новых способов борьбы с перееданием.