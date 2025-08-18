Врач объяснил, почему нельзя работать во время отпуска

Работа во время отпуска мешает восстановлению сил, повышает уровень стресса и может привести к профессиональному выгоранию. Об этом в беседе с Life.ru рассказал Иван Розанов, старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского.

Отпуск предназначен для отдыха от рутинных задач, снижения стресса и восстановления эмоциональных ресурсов. Однако если человек продолжает работать, он возвращается к обязанностям уже уставшим, что снижает продуктивность и увеличивает риск ошибок.

По словам эксперта, привычка брать работу в отпуск напрямую связана с выгоранием, которое проявляется в истощении, равнодушии к обязанностям и чувстве бесполезности. Даже небольшие задачи мешают мозгу «перезагрузиться», вызывая раздражительность и потерю интереса к профессии. Особенно страдают перфекционисты, которым сложно отдыхать без чувства вины.

Ещё одна опасность — накопление стресса. Любая рабочая задача в отпуске активирует напряжённые реакции, которые в этот период должны угасать. Постоянная проверка сообщений ухудшает сон, настроение и может спровоцировать тревожность.

Кроме того, работа в отпуске стирает грань между личной жизнью и профессиональной сферой. Человек физически находится с близкими, но мысленно остаётся на работе, из-за чего отдых перестаёт приносить радость.