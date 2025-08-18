Как отличить синдром сухого глаза от усталости

Даже если человек ведёт здоровый образ жизни, его глаза могут болеть и доставлять дискомфорт. Пациенты часто жалуются на трудности с фокусировкой, сухость и жжение. Эти симптомы могут говорить о проблемах со слёзной плёнкой, которая покрывает глаз, — рассказала врач-офтальмолог Ольга Поспелова из НКЦ № 3 РНЦХ имени Б. В. Петровского.

© runews24.ru

По словам специалиста, люди обращаются не потому, что плохо видят или у них болят глаза, а из-за общего дискомфорта. Пациентам сложно описать свои ощущения: кажется, что всё хорошо видно, но сложно сфокусироваться. Глаза сухие и раздражённые, хотя иногда текут слёзы.

Она добавила в беседе с life.ru, что такие проблемы могут возникнуть у людей любого возраста. Это может быть студент перед экзаменами, успешная бизнес-леди, следящая за здоровьем, или пожилой человек с хроническими заболеваниями. Все эти признаки указывают на синдром сухого глаза (ССГ).

Слёзная плёнка состоит из трёх слоёв:

Муциновый — удерживает слезу на глазу.

Водный — питает глаз.

Липидный — защищает от испарения.

Нарушение любого из этих слоёв может вызвать проблемы.

Причины ССГ могут быть разными: долгая работа за компьютером, сухой и грязный воздух, воспаления, операции, контактные линзы, гормональные изменения, некоторые болезни и лекарства.

Для лечения ССГ врач рекомендует делать перерывы в работе за компьютером каждые 40–45 минут, чаще моргать, не тереть глаза и пить больше воды. Важно поддерживать чистоту рабочего места, проветривать комнату и использовать увлажнители воздуха.

В рацион стоит включить продукты, богатые витаминами А и Е: растительные масла, морковь, тыкву, лосось, сыры, персики, сладкий перец, шпинат, зелень и яйца. Не принимайте лекарства без назначения врача и не настраивайте яркость монитора в соответствии с освещением, чтобы не создавать резкий контраст, заключила специалист.