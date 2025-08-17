Чем полезна и опасна японская интервальная ходьба

Сегодня среди всех активностей у москвичей на пике популярности японская ходьба. «Вечерняя Москва» вместе с преподавателем гимнастики проекта «Московское долголетие», международной спортсменкой по бодибилдингу и фитнесу Мирославой Красовой разбиралась в новых спортивных трендах.

© Вечерняя Москва

Принцип ходьбы, которой увлекаются японцы, очень прост — в чередовании темпа. Сначала три минуты нужно идти быстро, затем три минуты — более медленно. И так полчаса.

Когда ускоряется или замедляется темп, сменяется частота пульса: она переходит с аэробной на более высокую анаэробную, — поясняет Мирослава Красова. — Во время анаэробной нагрузки в организме расщепляется глюкоза, а при аэробной — идет процесс активного жиросжигания. Так что похудеть благодаря японской ходьбе возможно, если следить за пульсом. Аэробные и анаэробные зоны сердечных сокращений у каждого человека индивидуальны, они зависят от возраста. Можно сказать, что японская ходьба — очень перспективное направление, которое подходит абсолютно всем категориям граждан, так как вероятность травм крайне низкая.

Сегодня в соцсетях вирусятся видеоролики, где блогеры выполняют упражнения, стоя на виброплатформах. Это напольный тренажер, создающий вибрации, — встаешь на него и буквально весь трясешься.

Виброплатформа отлично помогает восстановить организм после нагрузки, снять гипертонус мышц, — говорит Мирослава. — Но при одном условии — стоять на ней нужно правильно. Если находиться в напряжении, то проработать мышцы не получится, а вибрация будет подниматься вверх и «растрясать» внутренние органы, а это уже опасно! Чтобы не причинить себе вред, пользоваться виброплатформой нужно умеючи — лучше всего под руководством тренера. Для домашних тренировок такое приспособление не подойдет.

Еще один популярный сегодня тренд — ледяные ванны, в которые массово погружаются звезды, якобы для похудения и омоложения. Например, их практикуют предприниматель Павел Дуров, журналистка Ксения Собчак и многие голливудские артисты.

Это стрессовый вид нагрузки, который подходит только подготовленным людям, — рассказывает тренер. — Если человек не занимается спортом, у него замедленный обмен веществ, то погружение в холод может вызвать негативные последствия. Чтобы подготовить себя к ледяным ваннам, опытные люди используют специальные дыхательные практики, с помощью которых повышается температура тела. А у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, нервная система просто не готова к таким стрессам.

Мирослава Красова отмечает: в стремлении стать стройным лучше не экспериментировать, а доверять проверенным годами методам:

Это регулярная физическая нагрузка, правильное питание и здоровый сон. И не стоит сидеть на диетах. Нет ничего лучше, чем сбалансирование питание: организму необходимы и белки, и жиры, и углеводы.

Как рассчитать аэробную зону пульса

Определите свою максимальную частоту сердечных сокращений: 220 минус ваш возраст. Чтобы худеть, во время тренировки держите пульс в диапазоне 60–80 процентов от полученной цифры.