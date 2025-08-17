Диетолог назвала сок, который нельзя употреблять вместе с лекарствами

Диетолог предупредила об опасности приема лекарств с грейпфрутовым соком. Это может спровоцировать появление в крови запрещённых для водителей веществ.

Доказать отсутствие вины при медосвидетельствовании в таком случае будет затруднительно, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соломатина.

«Вообще можно соком грейпфрутовым запить лекарство, а потом доказывать, что вы ни БАД, ни лекарство, точнее, лекарство принимали, но не запрещённое [для вождения — прим. ГМ]. С грейпфрутовым соком нельзя принимать ряд лекарств. Запивать им. Или даже нельзя запить водичкой, а перед этим или после этого съесть грейпфрут».

