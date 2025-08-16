Шесть проверенных способов убрать отеки на ногах

Отёки на ногах могут быть как симптомом заболевания, так и физиологическим состоянием у здорового человека. Существуют шесть проверенных способов, которые быстро уберут отёки на ногах после тяжёлого рабочего дня. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По её словам, если отёки возникают часто, это может указывать на сердечную недостаточность, варикозную болезнь, заболевания почек, проблемы со щитовидной железой, аллергические реакции или последствия травм. В таких случаях необходимо лечить само заболевание, а не его симптомы. У здоровых людей отёки могут быть в жаркую погоду при избыточном употреблении солёной пищи и алкоголя. Такие продукты задерживают жидкость в организме. К другим причинам отёков относят: длительное сидение или стояние, неудобную обувь, предменструальный синдром у женщин и беременность.

Как быстро снять отёки ног после трудного рабочего дня: