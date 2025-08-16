Шесть проверенных способов убрать отеки на ногах

Шесть проверенных способов, которые быстро уберут отёки на ногах после тяжёлого рабочего дня
Отёки на ногах могут быть как симптомом заболевания, так и физиологическим состоянием у здорового человека. Существуют шесть проверенных способов, которые быстро уберут отёки на ногах после тяжёлого рабочего дня. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По её словам, если отёки возникают часто, это может указывать на сердечную недостаточность, варикозную болезнь, заболевания почек, проблемы со щитовидной железой, аллергические реакции или последствия травм. В таких случаях необходимо лечить само заболевание, а не его симптомы. У здоровых людей отёки могут быть в жаркую погоду при избыточном употреблении солёной пищи и алкоголя. Такие продукты задерживают жидкость в организме. К другим причинам отёков относят: длительное сидение или стояние, неудобную обувь, предменструальный синдром у женщин и беременность.
Как быстро снять отёки ног после трудного рабочего дня:
- Контрастные водные процедуры: 2–3 минуты в тёплой воде (35–37°C), затем 30 секунд в прохладной (18–20°C). Повторите 5–7 раз, заканчивая холодной водой. Это улучшит кровообращение.
- Массаж снизу вверх: начните массировать стопы, постепенно поднимаясь к коленям. Используйте щипковые движения и лёгкие надавливания. Можно применить охлаждающий гель с ментолом.
- Гимнастика для ног: выполните круговые движения стопами (10 раз в каждую сторону), подъёмы на носочки (15–20 раз), упражнение «велосипед» лёжа на спине (2–3 минуты).
- Правильное положение ног: лягте на спину, поднимите ноги под углом 45° и обоприте их о стену. Оставайтесь в этом положении 10–15 минут.
- Натуральные мочегонные: зелёный чай с лимоном, отвар петрушки (1 ч.л. на стакан кипятка), компот из кураги. При этом крайне важно избегать мочегонных таблеток без назначения врача.
- Компрессы: капустные листья (охлаждённые, приложить на 20 минут), тёртый картофель (завернуть в марлю, держать 15 минут).
- Профилактика на следующий день: носите удобную обувь на низком каблуке (3–4 см максимум), каждые 30 минут делайте небольшую разминку, пейте воду небольшими порциями в течение дня, ограничьте солёные продукты и алкоголь.