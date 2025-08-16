Эксперт объяснил, работает ли акупунктура на самом деле

Мы привыкли действовать по привычной схеме: заболело — выпили таблетку, тревожно — еще одна пилюля. Современная медицина дает быстрый результат, но иногда организму нужна не срочная «заплатка», а мягкая и глубокая перенастройка. Для этого есть методы, которые проверены не десятками, а тысячами лет — от дыхательных практик до иглоукалывания. Но в век доказательной медицины возникает логичный вопрос: действительно ли эти древние техники работают, и что на самом деле говорит наука о их пользе для тела и психики? Специалист по традиционной китайской медицине Рита Гавриш раскрыла важные секреты.

Древняя практика в современном ритме

Акупунктура, или иглоукалывание, пришла в Европу из Китая, где на протяжении тысячелетий иглы использовались для восстановления энергетического баланса организма.

«В основе метода — воздействие на биологически активные точки, расположенные на меридианах, по которым, согласно традиционной медицине, движется жизненная энергия Ци. Сегодня акупунктура позиционируется не только как способ снять боль и стресс, но и как помощник в борьбе с перееданием и эмоциональными 'срывами», — объясняет эксперт.

Что говорит наука

Современные исследования показывают, что иглоукалывание может стимулировать выработку эндорфинов и серотонина, а также влиять на уровень гормонов, отвечающих за чувство голода, таких как грелин и лептин. Это может снижать тягу к еде и улучшать настроение. Однако врачи подчеркивают: эффект во многом индивидуален, а доказательная база все еще ограничена, поэтому процедуру советовать всем подряд нельзя. Тем не менее, в клиниках и wellness-центрах акупунктуру активно используют как часть комплексных программ снижения веса и работы с тревожностью.

Как проходит сеанс

Во время процедуры специалист вводит тончайшие стерильные иглы в определенные точки — например, в области ушей, кистей или стоп, которые связаны с пищевым поведением и эмоциональным состоянием. Сеанс длится от 20 до 40 минут, а для стойкого эффекта обычно требуется курс. Многие пациенты отмечают, что уже после первых визитов чувствуют легкость, снижается тревожность, а перекусы «от скуки» становятся реже.

Что важно знать перед иглоукалыванием

Выбирайте квалифицированного специалиста — обращайтесь только к врачам или сертифицированным акупунктуристам. И не ждите мгновенных чудес — дайте методу минимум несколько недель.

«Сочетайте иглоукалывание с другими практиками — психотерапия, медитация и правильное питание усилят эффект. И всегда внимательно следите за реакцией организма, дискомфорт или усиление симптомов — повод обсудить это с врачом», — подчеркивает специалист по ТКМ.

Никогда не заменяйте лечение только акупунктурой — особенно при серьезных расстройствах пищевого поведения или депрессии.