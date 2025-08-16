Жителей мегаполиса предупредили о повышенном риске инфаркта

Жизнь в мегаполисе увеличивает риск смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта, отметил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин. О повышенном риске он предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Постоянное напряжение на работе, пробки, дедлайны, переработки — все это активизирует симпатическую нервную систему и выброс гормонов стресса: адреналина и кортизола. Из-за этого развиваются гипертония, тахикардия, повышается уровень сахара и холестерина в крови, что в перспективе повышает риск инфаркта и инсульта», — предупредил он.

Жители мегаполисов также чаще неправильно питаются и ведут малоподвижный образ жизни. По словам врача, недостаток физической активности снижает выносливость сердца, провоцирует ожирение, инсулинорезистентность и повышение уровня «плохого» холестерина.

Оказывает негативное влияние на здоровье сердца и плохая экология, добавил Кокин. Он объяснил, что выхлопные газы автомобилей, промышленные загрязнители проникают в легкие, а затем в кровь и вызывают хроническое воспаление сосудов, атеросклероз и повышают свертываемость крови.

«Исследования показывают, что проживание в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха увеличивает риск инфаркта на 20-30 процентов. При этом постоянный шум от транспорта, строительства, сирен снижает качество сна, вызывает стресс и хроническое повышение давления», — Евгений Кокин, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук.

Ранее врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев назвал способ распознать приближающийся инфаркт. По его словам, предвестником патологии может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке.