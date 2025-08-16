Почему надо бороться с желанием прилечь после еды

Следуя своему желанию прилечь после еды, вы рискуете заработать изжогу и рефлюкс, написала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

Врач объяснила, что в положении лежа желудочный сок легче забрасывается в пищевод, раздражая слизистую. Результатом может стать жжение за грудиной, отрыжка, неприятный вкус во рту.

Второй, куда более опасный риск, - грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (при ней часть желудка и даже нижний отдел пищевода могут смещаться вверх - в грудную полость). Это, по словам эндокринолога, в том числе грозит болями за грудиной, которые легко перепутать с сердечными, одышкой и кашлем, тахикардией и предобморочными состояниями.

В тяжелых случаях возможны желудочно-кишечные кровотечения, которые уже являются угрозой жизни.

В-третьих, послеобеденный сон может привести к замедленному пищеварению. Организм в лежачем положении работает хуже, а значит, хуже переваривает еду, что приводит к вздутию, тяжести и плохому сну.