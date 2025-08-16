Врач Павлова объяснила, почему надо бороться с желанием прилечь после еды
Следуя своему желанию прилечь после еды, вы рискуете заработать изжогу и рефлюкс, написала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.
Врач объяснила, что в положении лежа желудочный сок легче забрасывается в пищевод, раздражая слизистую. Результатом может стать жжение за грудиной, отрыжка, неприятный вкус во рту.
Второй, куда более опасный риск, - грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (при ней часть желудка и даже нижний отдел пищевода могут смещаться вверх - в грудную полость). Это, по словам эндокринолога, в том числе грозит болями за грудиной, которые легко перепутать с сердечными, одышкой и кашлем, тахикардией и предобморочными состояниями.
В тяжелых случаях возможны желудочно-кишечные кровотечения, которые уже являются угрозой жизни.
В-третьих, послеобеденный сон может привести к замедленному пищеварению. Организм в лежачем положении работает хуже, а значит, хуже переваривает еду, что приводит к вздутию, тяжести и плохому сну.
"После еды выждите хотя бы два-три часа перед сном. Если устали - сядьте. Идеально, если прогуляться. Так вы поможете и желудку, и сердцу, и даже настроению", - рекомендует Зухра Павлова.