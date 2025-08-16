Названы шесть продуктов для профилактики рака кишечника

Врач назвал шесть продуктов для профилактики рака кишечника

Чемпионат.com

Питание может оказывать защитный эффект на кишечник. Врач Джозеф Салхаб перечислил шесть доступных продуктов, которые могут снизить риск развития онкологии.

  1. Йогурт. Ежедневное употребление йогурта с природными пробиотиками может снизить риск рака кишечника на 20%.
  2. Орехи. Миндаль, фундук и грецкие орехи богаты клетчаткой, белком и омега-3 жирными кислотами. Такой богатый питательный состав помогает предотвратить не только рак, но и болезни сердца.
  3. Яблоки. Один фрукт в день может снизить риск колоректального рака на 47% благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов.
  4. Киви. Всего одна порция этого фрукта покрывает 80% суточной нормы витамина C и нейтрализует вредные свободные радикалы.
  5. Авокадо. Фитонутриенты в этих плодах обладают доказанными противораковыми свойствами.
  6. Помидоры. Они содержат ликопин — мощный антиоксидант, снижающий риск рака пищеварительного тракта.

Доктор Салхаб подчеркнул, что, хотя здоровое питание важно, оно не заменяет медицинские обследования. При любых тревожных симптомах — изменениях стула, болях в животе или необъяснимой потере веса — нужно срочно обратиться к врачу.

Врач отметил, что рак кишечника молодеет: сегодня он всё чаще встречается у людей до 50 лет. Причины этого пока неясны, но эксперты предполагают, что в этом виноваты экология, пищевые добавки и микропластик.