Эксперт рассказал о вреде чрезмерного поедания арбузов

Как и любые другие пищевые продукты, арбуз может оказывать негативное воздействие на организм при его переедании в неограниченном количестве. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов

Он рассказал, что активные мочегонные свойства арбуза могут приводить к дисбалансу водно-солевого обмена, вызывая дискомфорт в области мочевого пузыря, вздутие живота и болевые ощущения. Врач порекомендовал отказаться от арбуза людям с мочекаменной болезнью, а также при диарее, метеоризме, коликах, тяжелых патологиях поджелудочной и предстательной железы.

«Пациенты с сахарным диабетом должны проявлять осторожность при употреблении арбуза из-за его высокого содержания сахаров, особенно в сладких сортах арбузов, что может приводить к резкому повышению уровня глюкозы в крови. У детей до двух лет арбуз может вызывать пищевую аллергию, требующую повышенного внимания со стороны родителей и медицинских специалистов», — также предупредил Умнов.

Доктор посоветовал избегать употребления арбуза в вечернее и ночное время, так как это может негативно сказаться на качестве сна. Оптимальное время для его потребления — утро или день, в качестве самостоятельного продукта или в составе сбалансированных блюд, заключил Умнов.

