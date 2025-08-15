Нутрициолог рассказала о пользе диеты Дианы

Повар Даррен Макгрейди, который много лет служил поваром королевской семьи, рассказал о диете принцессы Дианы. С того времени, как Диана приняла решение расстаться с мужем, и вплоть до ее трагической гибели Даррен обеспечивал питанием принцессу и ее сыновей. Напомним, что принцесса страдала от булимии из-за стресса и сложных отношений в браке. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, эффективна ли диета Дианы и стоит ли придерживаться таких принципов в питании.

© Вечерняя Москва

По словам Даррена, Диана сразу же потребовала, чтобы он поработал над снижением калорийности блюд. В частности, она попросила максимально снизить количество жиров в ее рационе. Также принцесса категорически избегала всех видов мяса, кроме куриного. За четыре года Макгрейди ни разу не готовил для нее ни свинину, ни говядину.

В стремлении принцессы Дианы сократить жиры в рационе нет ничего плохого, считает нутрициолог. Это помогает снизить калорийность рациона.

Проще всего сократить количество жиров и питаться менее жирной пищей. В норме 20–25 процентов жиров в рационе — абсолютно нормально. Жиры обязательно должны быть в каждом приеме пищи, но в небольшом количестве. Поэтому разумно, что Диана решила снизить калорийность за счет уменьшения количества жиров в рационе, — отметила Писарева.

Эксперт добавила, что отказ от красного мяса также полезен для здоровья, потому что оно может провоцировать развитие онкологии.

Последние исследования доказывают, что красное мясо является продуктом, который относится ко второй группе риска по канцерогенности для человека. Но, несмотря на это, оно несет и много пользы в виде аминокислот, гемового железа, которое нельзя получить из растительных продуктов. Одновременно с этим красное мясо провоцирует воспалительные процессы в организме. При его обработке, например при жарке, образуется корочка, которая является канцерогеном, который может вызывать в том числе онкологические заболевания, — рассказала Писарева.

Диетолог объяснила, что на сегодняшний день мясо птицы считается более безопасным продуктом.

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, курица и индейка никак не влияют на онкологические заболевания. Поэтому в диете принцессы Дианы есть доля положительного, а именно, что она совсем убрала красное мясо, — считает собеседница «ВМ».

По ее мнению, сокращать потребление красного мяса нужно всем. Отказ от красного мяса помогает снизить количество воспалительных реакций в организме и калорийность рациона.

Для анти-эйдж-эффекта и оздоровления не рекомендуется большое потребление красного мяса, более того, он увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа. В Гарвардском университете по данной теме проводили исследование, и ученые пришли к выводу, что потребление большого количества красного мяса повышает риск развития сахарного диабета второго типа даже у людей, которые полностью здоровы. Поэтому диета принцессы Дианы считается рациональной, но под контролем врачей и регулярной сдачи анализов, — заключила Писарева.

Однако если человек убирает из рациона все продукты с красным мясом, необходимо следить за тем, чтобы рацион был достаточно сбалансированным по количеству белка и железа.

В таком случае необходим постоянный мониторинг и контроль за состоянием организма с помощью анализов, которые укажут на необходимость дополнительного приема железа, а также витамина B12. Например, у вегетарианцев часто бывает дефицит данных веществ. Но так как Диана употребляла морепродукты и рыбу, у нее точно не было дефицита омега-3. Ее диета была разработана таким образом, чтобы не было дефицитов, — сказала она.

В еде белого цвета содержится бактерия, которая снижает вес в два с половиной раза быстрее, чем препарат для похудения «Оземпик». По словам ученых, она способна синтезировать белки RORDEP1 и RORDEP2 в кишечнике — оба они похожи на гормон иризин, который вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок и и отвечает за сжигание жира и регулировку метаболизма. Действительно ли белые продукты могут помочь избавиться от лишнего веса — в материале «ВМ».