Причины психосоматических расстройств: основные факторы и механизмы

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин выделил несколько ключевых причин возникновения таких состояний. Рассмотрим их подробнее. Частой причиной является наличие психотравмы — негативного опыта или длительного стресса, который остается в подсознании даже после его завершения.

«Такой травмирующий опыт может проявляться спустя время в виде физических симптомов или заболеваний. Триггерные ситуации, похожие на прошлую травму, могут активировать подсознательные механизмы и вызывать ухудшение здоровья», - объяснил психолог.

Еще одной распространенной причиной являются внутренние конфликты, связанные с противоречиями между различными убеждениями или потребностями. Например, человек может считать, что он обязан делать всё идеально, что вызывает чрезмерную нагрузку на организм и приводит к развитию психосоматических заболеваний. Особенно часто такие ситуации наблюдаются у перфекционистов, для которых важно соответствовать высоким стандартам.

«Психосоматика также может служить средством получения внимания со стороны окружающих. Например, человек может сознательно или подсознательно заболевать, чтобы привлечь к себе больше внимания родственников или близких. В таком случае болезнь становится «вторичной выгодой», позволяющей получить эмоциональную поддержку и заботу», - добавил собеседник издания.

Еще одна причина связана с негативной самооценкой и внутренним критиком. Например, женщина, которая кричала на детей и считала себя плохой матерью («монстр»), могла развить тревожное расстройство и проблемы со здоровьем из-за чувства вины и самоуничижения. Такие внутренние установки могут приводить к развитию физических симптомов как формы наказания за предполагаемые ошибки.

«Некоторые люди используют болезни как способ наказания за свои поступки или ошибки. Вера в то, что за плохие действия следует наказание, может проявляться в виде ожидания болезней или других проблем со здоровьем. Это создает порочный круг: человек ожидает наказания — болезнь приходит», - уточнил эксперт.

Важным фактором является внушение извне — например, родственники говорят о возможных заболеваниях (например, онкологии), что способствует формированию у человека убеждения о своей предрасположенности к этим болезням.

Также существует эффект самовнушения: человек начинает верить в свою болезнь под влиянием окружающих или собственных мыслей.

«Еще один механизм — идентификация с заболевшим близким человеком. Если у родственника диагностирована серьезная болезнь, человек может начать считать себя тоже предрасположенным к тому же состоянию, несмотря на разные условия жизни и индивидуальные особенности», - заключил психолог Сергей Лунюшин.

Все перечисленные причины свидетельствуют о том, что психосоматические расстройства имеют сложную природу и требуют профессионального подхода для их выявления и устранения. Часто человек сам не способен осознать истинные причины своих симптомов без помощи специалиста — психолога или психотерапевта.

Важно помнить: психосоматика — это результат взаимодействия психологических факторов с физическим состоянием организма. Поэтому лечение таких состояний включает работу не только с телом, но и с внутренним миром человека.