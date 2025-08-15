Не сжигайте себя на кардио: как правильно подходить к похудению
Когда речь заходит о похудении, многие люди склонны винить в своих неудачах медленный метаболизм. Однако такое мнение зачастую является ошибочным. Каждый из нас способен влиять на свой метаболизм и, следовательно, на процесс похудения.
Чтобы понять, как обстоят дела на самом деле RuNews24.ru обратился к Марии Молоствовой, эксперту по биохакингу и нутрициологии.
Почему медленный метаболизм – не приговор
Мария Молоствова подчеркивает, что хотя кто-то может иметь чуть замедленный метаболизм, на самом деле большинство факторов, влияющих на него, находятся под нашим контролем. Наиболее распространенной ошибкой является попытка резко сократить калории или чрезмерно увлекаться кардио-тренировками, что приводит к противоположному эффекту.
Проблема гомеостаза
"Наш организм стремится к гомеостазу — стабильному состоянию, когда вес не увеличивается и не уменьшается. Если вы хронически недоедаете или переутомляете себя, со временем тело адаптируется к этому стрессу, и результаты могут вас разочаровать. Без правильного подхода ваши усилия могут оказаться напрасными", - отметила Мария Молоствова.
Советы для улучшения метаболизма
Мария делится несколькими рекомендациями, которые помогут активизировать ваш метаболизм и способствовать снижению веса:
Создайте умеренный дефицит калорий
Умеренное сокращение калорийности — ключ к успешному снижению веса. Рекомендуется вычесть 300-500 калорий из вашего ежедневного рациона. Это эквивалент одного-двух десертов и позволит избежать метаболической адаптации.
Увеличьте физическую активность
Простое увеличение физической активности может значительно повлиять на метаболизм. Поставьте себе цель пройти 8-12 тысяч шагов в день. Это не только улучшит обмен веществ, но и повысит общее состояние здоровья.
Наращивайте мышечную массу
Не забывайте о силовых тренировках. Хотя кардио полезно, оно не сжигает столько калорий, сколько принято считать. Упражнения с весами не только сжигают калории, но и способствуют наращиванию мышц, которые помогут вам сжигать больше калорий в будущем.
Составьте диету с высоким содержанием белка
Белок играет важную роль в процессе похудения. Для его расщепления требуется больше калорий, чем для жиров или углеводов. Старайтесь потреблять 1,8–2,2 г белка на килограмм массы тела. Это поможет вам достичь желаемого результата.
Похудение — это не только вопрос диеты и физических упражнений, но и понимания, как работает ваш организм. Опираясь на советы Марии Молоствовой, вы можете изменить свой подход к метаболизму и весу. Помните, что ключ к успеху заключается в умеренности и постоянстве. Убедитесь, что ваши действия соответствуют вашему образу жизни и целям, и не позволяйте ложным представлениям о метаболизме останавливать вас на пути к успеху.