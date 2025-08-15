Виноград: пять положительных эффектов

Август – начало сезона винограда. О том, какими положительными свойствами обладают эти ягоды, а в каких случаях их употребление стоит ограничить, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

О винограде распространено мнение, в первую очередь, как об очень сладком и калорийном продукте. Однако специалисты обращают внимание, что эти ягоды содержат очень много полезных веществ, которые помогут укрепить организм.

1. Является богатым источником витаминов и минералов.

В винограде содержится высокое величество витаминов A, C, K и B6, а также минералов – прежде всего, это калий, кальций, магний, фосфор, натрий, железо и марганец.

2. Содержит большое количество антиоксидантов.

Два основных типа антиоксидантов в винограде – это ресвератрол и кверцетин. Причём, антиоксидантами богаты не только ягоды, но и косточки, которые тоже можно употреблять в пищу. Доказано свойство ресвератрола улучшать когнитивные функции и поддерживать здоровье головного мозга.

3. Положительно влияет на уровень холестерина в крови.

Виноград содержит соединение под названием птеростильбен, способное снизить уровень холестерина в организме человека. А наличие антиоксидантов предотвращает окисление липопротеинов низкой плотности и снижает риск образования тромбов, что полезно для сердечно-сосудистой системы.

4. Снижает риск развития сахарного диабета 2-го типа.

Одно из исследований показало, что у людей, которые употребляли всего три порции винограда в неделю (одна порция – 32 ягоды), на 7% снижался риск развития сахарного диабета. Подобное положительное свойство было отмечено также у яблок и черники. А вот употребление фруктового сока, напротив, было связано с более высоким риском развития диабета.

5. Красный виноград помогает сохранить здоровье глаз.

Исследованиями было установлено, что ежедневное употребление трёх порций винограда может снизить риск дегенерации желтого пятна более чем на 36%.

Однако есть заболевания и состояния, при которых виноград может принести больше вреда, чем пользы. Ограничить эти ягоды в рационе рекомендуется людям с заболеваниями почек, а также принимающим препараты бета-блокаторы – из-за высокого содержания калия. Кроме этого, антиоксидант ресвератрол может усиливать действие препаратов-антикоагулянтов, что важно учитывать.