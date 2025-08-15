Терапевт раскрыла самый недооцененный дешевый овощ

Терапевт Ольга Сухарева заявила, что россияне часто покупают огурцы и помидоры, однако существует один очень полезный и дешевый овощ, который можно назвать самым недооцененным. Его она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Морковь содержит целое море витамина А, что важно для поддержания иммунной системы, зрения, кожи, а также роста и развития», — написала Сухарева.

Также в составе моркови имеется большое количество полиацетиленов — веществ, которые снижают риск развития сразу нескольких видов рака, добавила специалистка. Кроме того, морковь можно употреблять при диете low FODMAP, поскольку она не провоцирует газообразование. В заключение среди полезных свойств моркови Сухарева выделила высокое содержание растворимой клетчатки, необходимой для снижения всасывания холестерина в кишечнике и профилактики запора.

