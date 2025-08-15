Почему пролеченный зуб может снова заболеть

Заведующая терапевтическим отделением №2 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ имени В.И. Разумовского Екатерина Савина объяснила, почему уже пролеченный зуб может снова начать беспокоить пациента после визита к врачу. Во многих случаях причиной становится пропущенный очаг кариеса, сообщает телеканал «Саратов 24.

Такое возможно, если стоматолог устранил поверхностный кариес, но не заметил повреждений между зубами. В подобном случае кариес продолжит развиваться, что приведет к дискомфорту и болевым ощущениям.

Еще одной причиной болей может стать неудачное лечение корневых каналов. Они обладают сложной структурой, поэтому полностью очистить их от микробов практически невозможно. Оставшиеся бактерии провоцируют воспалительный процесс. Тогда пациенту требуется повторное лечение.

Врач посоветовала не пренебрегать профилактическими мерами ухода за зубами и регулярно посещать стоматолога, чтобы избежать серьезных осложнений. Также важно обращаться к грамотным специалистам.

Ранее врач назвала главные причины потемнения зубов. Такое возможно при злоупотреблении кофе, чаем или красным вином. Кроме того, зубы могут потемнеть при неправильном уходе за ними.