Женщинам дали советы по похудению в период менопаузы

Одной из наиболее распространенных проблем у женщин во время менопаузы является сброс лишнего веса. Эндокринолог Алессандра Расковски дала несколько советов, как можно похудеть в этот период.

Эксперт поделилась, что регулярные походы в спортзал и сбалансированное питание помогут сбросить вес. Расковски отметила, что при этом здоровый рацион и занятия спортом нужно сочетать с заместительной гормональной терапией.

Помимо этого, при наличии сахарного диабета или инсулинорезистентности нужно принимать соответствующие препараты. Данную проблему эксперт посоветовала решать в первые 10 лет после менопаузы, так как впоследствии это будет сделать сложно.

— Гормональные изменения в период менопаузы влияют на распределение жира в организме и усиливают центральное ожирение, — заявила Алессандра Расковски в беседе с Sport Life.

Резко худеющие люди могут столкнуться с другой проблемой — излишками кожи. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта в области косметологии Василины Мироновой, как привести тело в порядок, избавиться от обвисшей кожи после сильного похудения.