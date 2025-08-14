Врач перечислила пять признаков, когда стоит прервать пост

При постоянной слабости, рассеянности, перепадах настроения, обострении хронических болезней и навязчивых мыслях о еде следует пересмотреть рацион или временно отказаться от поста. Такое мнение высказала врач Екатерина Кашух.

Она отметила, что первые признаки того, что от продолжения поста лучше воздержаться — слабость и головокружение, мешающие повседневной жизни. Также важен контроль за концентрацией.

— Если вы заметили, что с началом поста стали рассеянны, часто забываете простые вещи или не можете сосредоточиться на работе, возможно, стоит обратить внимание на рацион или приостановить пост, чтобы разобраться в самочувствии, — объяснила Кашух.

Третий признак — перепады настроения и раздражительность. В таком случае рекомендуется усилить питание или поставить пост на паузу. Обострение хронических заболеваний, проблемы с пищеварением или скачки давления — повод прервать пост и обратиться к врачу. Навязчивые мысли о еде свидетельствуют о недостатке питания.

Кашух советует начинать с мягких ограничений: заменять мясо растительными источниками белка, не отказываясь от яиц и молочных продуктов.

Успенский пост — самый короткий из всех постов, длится он всего две недели. Начало его приходится на 14 августа, на Медовый Спас, середина — на Яблочный Спас, а заканчивается пост праздником Успения Божией Матери, сообщает РИАМО.

Считалось, что с этого дня — 14 августа — лето начинает уходить на закат, а погода становится осенней. Какие еще традиции связаны с этим праздником и что можно и чего нельзя в этот день делать верующим — в материале «Вечерней Москвы».