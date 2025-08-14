Похудевшие люди рассказали о заставивших их сбросить лишний вес причинах

Похудевшие люди рассказали о вещах, заставивших их наконец сбросить лишний вес. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

© Lenta.ru

Один мужчина признался, что год назад весил 180 килограммов и с трудом передвигался. Чтобы почувствовать себя лучше, он поставил себе цель сбросить вес до 115 килограммов.

Даже такие простые вещи, как завязывание шнурков, давались мне с трудом. Я легко задыхался. В начале декабря я сел на диету и записался в спортзал. В прошлое воскресенье я весил 145 килограммов. Всего за 9 месяцев я потерял 45 килограммов, — paleobear1, пользователь Reddit

Другой пользователь рассказал, что ему было чуть больше 30 лет, когда из-за лишнего веса у него начали болеть поясница и колени. Вес он набрал, когда устроился на работу инженером — до этого вел активную жизнь и катался на скейтборде и сноуборде.

Однажды мой отец пошутил, что я поднимаюсь по лестнице в торговом центре хуже, чем он, хотя он всю жизнь проработал грузчиком. С прошлого года я снова начал кататься на скейте и стараюсь регулярно делать растяжку и 15-минутные тренировки, и это невероятно, насколько лучше я себя чувствую, как физически, так и морально, — jadedflux, пользователь Reddit

Одну женщину на похудение подвиг просмотр архива своих фотографий.

Я сделала так много фотографий «до», убеждая себя, что вот-вот будут приводить себя в форму, что, по сути, у меня есть слайд-шоу, на котором я становлюсь все толще, — boozeride, пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины перечислили объяснения отказа выходить на работу, которые они считают самыми нелепыми. Сотрудник одного из обсуждавших однажды сказал, что не пришел на работу, потому что на его крыльце уже три часа спит огромный лось.