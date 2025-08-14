Зеленый чай, вода и цикорий: врач назвала семь полезных напитков для зубов

В жару нам хочется пить как можно больше. Кажется, нет ничего лучше холодного освежающего напитка. К сожалению, не все они полезны для наших зубов. А некоторые — с высоким содержанием кислот и сахаа наносят непоправимый вред. О том, чем лучше утолять жажду, чтобы не испортить зубы, рассказала Егана Маруфиди — кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог,

«Правильный питьевой режим играет важную роль в здоровье зубов и влияет на состояние полости рта. Некоторые напитки обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, способствуют укреплению эмали и предотвращают ее разрушение», — говорит Егана.

Лучшие напитки для здоровых зубов

Чтобы избежать ухудшения самочувствия, следует соблюдать норму потребления жидкости. И, конечно, надо отказаться от сладкой газировки и выбирать для себя только полезные напитки. Что советуют пить врачи?

Напиток 1. Обычная вода

Это один из самых правильных напитков для здоровья зубов.

«Чистая вода способствует поддержанию оптимального уровня увлажненности в полости рта, помогает бороться с бактериями и предотвращает образование налета. Она также эффективно устраняет остатки пищи, что уменьшает риск кариеса и заболеваний десен», — рекомендует врач.

Напиток 2. Минеральная вода

Она содержит фосфаты, кальций и другие важные компоненты. Наш эксперт советует пить воду без газа — для зубов это оптимальный вариант.

Егана: «Напиток обеспечивает гидратацию всего тела, очищает ротовую полость, нейтрализует ощущение сухости. Минеральная вода помогает поддерживать здоровье зубов и десен, что делает ее важным элементом ежедневного рациона».

Напиток 3. Фторированная вода

Оказывается, регулярное употребление воды с фтором — самый простой способ предотвратить кариес.

«Она очень полезна как для общего состояния организма, так и для здоровья зубов. Эту воду нужно пить за 30 минут до завтрака, чтобы уменьшить чувство голода и восполнить запасы жидкости в тканях», — говорит стоматолог.

Фтор в составе напитка делает эмаль более прочной, защищает ее от повреждений. Сегодня на прилавках магазинов представлены разные варианты продукта, но наш эксперт рекомендуют покупать фильтрованную или бутилированную воду без добавления сахара и кислот.

Напиток 4. Зеленый чай

Зеленый чай активно борется с кариесом, уменьшает риск болезней десен. В листьях этого растения содержится много фтора, кальция, витаминов группы B и других полезных ингредиентов.

Такой чай отлично утоляет жажду и является одним из лучших напитков для укрепления зубов. Существует немало его разновидностей: изысканные китайские сорта, ароматный узбекский чай, витаминизированные варианты с натуральными добавками.

Напиток 5. Травяной чай

Сейчас очень много людей ездят в заповедные места России с хорошей экологией: в Сибирь, на Алтай, на Камчатку. Там можно найти полезные лекарственные травы и приготовить из них целебные смеси.

Егана: «Известно, что в натуральном сырье содержится большое количество питательных веществ, полезных антиоксидантов. В нем также есть флавоноиды, которые подавляют размножение бактерий, уменьшают образование вредного зубного налета, предотвращают обезвоживание».

Регулярное употребление растительных сборов с ромашкой, шиповником, мятой, крапивой избавляет от воспалительных процессов не только во рту, но и во всем организме.

Напиток 6. Цикорий

Для зубов очень хорош напиток из цикория.

«Это удивительное растение содержит ингредиенты, которые стимулируют кровообращение в полости рта, укрепляют десны, положительно влияют на обменные процессы. Цикорий, в отличие от кофе, не вызывает пересыхания слизистой, что уменьшает опасность появления кариеса», — рекомендует эксперт.

Напиток 7. Молоко

О пользе этого продукта мы слышали с детства — в нем содержится много жизненно важных компонентов. В том числе, напиток поддерживает здоровье и крепость зубов. Кальций в его составе необходим для их формирования и поддержания прочности, а фосфор помогает улучшить структуру эмали. Кроме того, по словам Еганы, эти вещества способствуют реминерализации, то есть восстановлению минералов, утраченных зубами.

Также молоко содержит витамин D, который способствует усвоению кальция и фосфора в организме.

«Молоко может дополнительно снижать уровень кариозной активности опасных бактерий благодаря наличию в нем казеина. Этот белок эффективно защищает зубы от повреждений», — подчеркивает врач.

Для достижения максимального эффекта важно сочетать молоко с другими напитками и следить за личной гигиеной.

Выбор правильных напитков способен существенно улучшить состояние наших зубов и десен, поддержать и укрепить их здоровье, предотвратить повреждение твердых тканей. Утоляйте жажду со вкусом и пользой!