Врач объяснил, что произойдет, если смешать протеиновый порошок с кофе

Добавление протеинового порошка в кофе становится всё популярнее среди спортсменов, худеющих и приверженцев ЗОЖ. Но насколько это полезно и есть ли риски, рассказала эксперт по питанию Дженнифер Лефтон.

Специалист назвала главные преимущества такого напитка. Так, вы получаете ранний доступ к суточной потребности в белке. Дополнительный белок способствует росту мышц и восстановлению после нагрузок. Особенно полезно это для женщин в постменопаузе, сочетающих протеин с силовыми тренировками.

Также белок снижает аппетит и сохраняет мышцы при дефиците калорий. Это важно для людей с преддиабетом и после бариатрических операций.

Дженнифер Лефтон отметила, что несертифицированные добавки могут содержать тяжёлые металлы и запрещённые вещества. Также кофе с протеиновым порошком можно пить не всем. При непереносимости лактозы, аллергии на молоко или болезнях почек нужна консультация врача.