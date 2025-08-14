Диетолог перечислила полезные свойства гуавы

Этот фрукт богат витаминами и антиоксидантами. Диетолог Марьяна Джутова рассказала о пользе гуавы. По её словам, один плод оказывает огромное положительное влияние на организм. Гуава — это один из самых питательных тропических фруктов. Её ценят не только за вкус, но и за высокую концентрацию полезных веществ:

витамин C — гуава содержит до 228 мг витамина C на 100 г, что в четыре раза больше, чем в апельсине. Это мощный иммуностимулятор, участвующий в синтезе коллагена, защите клеток от окисления и усвоении железа;

витамины группы B (B3, B6, фолиевая кислота) — участвуют в обмене веществ, работе нервной системы и синтезе гемоглобина;

витамин A и каротиноиды — важны для зрения, иммунитета и здоровья кожи;

минералы: калий (способствует нормализации давления), магний (регулирует работу сердца), медь и марганец (участвуют в антиоксидантной защите).

Гуава богата полифенолами, ликопином (особенно в красноплодных сортах), кверцетином и рутином. Эти соединения снижают уровень окислительного стресса, уменьшают воспаление, могут замедлять процессы старения, способствуют профилактике хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии и некоторые виды рака.

Диетолог также отметила высокое содержание клетчатки (до 5,4 г на 100 г) в гуаве, которая способствует нормализации стула, профилактике запоров и поддержанию здоровья микробиоты кишечника. Экстракт гуавы может подавлять рост патогенных бактерий, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Фрукт также используется в народной медицине для снятия диареи благодаря вяжущим свойствам незрелых плодов.

